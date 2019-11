Coca-Cola setzt seine Investitionen in Mehrweg für die Metropolregion Stuttgart weiter um: Im Werk in Deizisau ist eine neue Flaschenreinigungsmaschine eingetroffen. Der 100 t schwere Koloss kam auf fünf Schwerlasttransportern bei Coca-Cola an.Die moderne Anlage spült kleine Glas-Mehrwegflaschen vor der Getränkeabfüllung. Dabei soll die neue Maschine im nächsten Jahr bis zu 40 Prozent Wasser und 30 Prozent Energie sparen. Das Werk in Deizisau versorgt die Metropolregion Stuttgart und weite Teile von Baden-Württemberg mit Coca-Cola und anderen Getränken in Mehrwegflaschen. Reinigungsmaschine spart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...