DLA Piper Weiss-Tessbach hat als Issuer's Counsel die UBM Development AG bei der neuen Anleiheemission samt Umtauschangebot beraten. Die UBM ist dabei die erste Gesellschaft in Österreich, die bei der Emission einer 120 Mio. Euro Anleihe einen vollständigen Kapitalmarktprospekt nach dem neuen Regime der Europäischen Prospektverordnung verwendet hat. Es freut uns sehr, dass wir die UBM bei dieser Transaktion, bei der wir alle juristisches Neuland betreten haben, da es noch keine Erfahrungen mit der neuen Prospektverordnung gab, unterstützen und damit wiederum als Trendsetter ein neues Kapitel in der Kapitalmarktgeschichte schreiben durften, so DLA-Partner Christian Temmel. Als Joint Lead Manager und Bookrunner wurden die Raiffeisen Bank International AG und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...