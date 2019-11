Neue Aufträge für Andritz: Das Unternehmen erhielt einen Auftrag von Berneck S.A. zur Lieferung einer Druckzerfaserungs- und Eindampfanlage für die dritte MDF-Linie am Standort in Lages, Brasilien. Die Inbetriebnahme der neuen Ausrüstungen ist für Ende 2020 geplant. Herzstück der Linie ist die Druckzerfaserungsanlage mit einem S2064M-Refiner, die für eine Kapazität von 1.150 t/d ausgelegt ist und 100% Weichholz (Pinus elliottii & Pinus taeda) als Rohstoff verarbeiten wird. Des weiteren erhielt der internationale Technologiekonzern von Steel Dynamics Inc. den Auftrag zur Lieferung wichtiger Prozessausrüstungen für die bestehende kontinuierliche Verzinkungsanlage (CGL 1) im Werk Columbus, MS, USA. Der Lieferumfang umfasst das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...