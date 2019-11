S&T 0.48% JDoll (ULMUNI): Hauck & Aufhäuser bestätigt vor den Q3-Zahlen ihr Buy-Raiting mit dem Kursziel von 30 € und erwartet, dass der IT-Dienstleister mit dem Barmittelzufluss positiv überraschen wird: https://www.ariva.de/news/hauck-aufhaeuser-belaesst-s-t-auf-buy-ziel-30-euro-7946926 (05.11. 12:03) >> mehr comments zu S&T: www.boerse-social.com/launch/aktie/sant Wirecard 1.32% MavTrade (FUTMARK1): Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, investiert in ein umfassendes Lizenz-Portfolio für digitale Zahlungsdienste durch eine Übernahme in China. Wirecard wird schrittweise sämtliche Anteile an AllScore Payment Services mit Sitz in Peking erwerben. AllScore Payment Services ...

