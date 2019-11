Alpla, international tätiger Hersteller von Verpackungslösungen aus Kunststoff, baut seine Recyclingaktivitäten weiter aus: Mit dem Kauf von zwei Unternehmen in Spanien erfolgt der Einstieg in das Recycling von Polyolefinen.Mit zwei eigenen PET-Recyclingwerken in Österreich und Polen (PET Recycling Team) und Joint Ventures in Mexiko und Deutschland gilt Alpla bereits als etablierter Partner für PET-Recycling. Die jährliche Kapazität dieser Betriebe liegt aktuell bei 70.000 t rPET. Den nächsten Schritt setzt das Unternehmen nun mit dem Kauf von zwei HDPE-Recyclingwerken. Im Oktober unterzeichnete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...