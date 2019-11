Gedanken zu S Immo. Am 28.10.19 nahm sich Martin Kwauka, Finanzjournalist und Vermögensberater, ausgiebig Zeit, mit mir über den Aktienmarkt zu sprechen. Einen Tipp für eine Einzelaktie zu geben, das fand er zu heikel. Das kann ich nachvollziehen. Aber - und das ist ausdrücklich kein Aktientipp - er fand die Strategie des Ernst Vejdovszky "toll", Immobilien nie über 1.800 Euro pro m2 Nutzfläche zu kaufen. Solche Immobilien bekomme er nicht mehr in Wien und nicht mehr in Berlin, aber in Städten wie Erfurt. Und rund um die Städte erwerbe er unbebautes Land und warte, bis auch diese Gegenden boomen. S Immo kann sich das leisten, zig Jahre ohne Strategiewechsel, bestätigte ich. Aber jetzt Vorsicht: Pecik und Kletterer haben mittlerweile 9,93% ...

