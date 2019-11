Man soll die Feste bekanntlich feiern, wie sie fallen, doch auch die Party verlassen, wenn es am schönsten ist. Nachdem nun mit dem Dow Jones auch noch der letzte wichtige US-Index ein neues Rekordhoch markiert hat, ist die Stimmung jedenfalls an den Aktienmärkten wieder bestens. Gemessen am Fear & Greed-Index befinden wir uns sogar wieder im kritischen Bereich, denn aus antizyklischer Sicht sind Euphoriephasen gefährlich und eher ein Anlass, auch mal über Gewinnmitnahmen nachzudenken. Oder an Umschichtungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...