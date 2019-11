Nasdaq-100 - Das läuft wie am Schnürchen

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index sollte gemäß der letzten Chartbesprechung noch einmal an das Ausbruchsniveau bei 8.027 Punkten korrigieren und in der Folge seine Rally fortsetzen. Exakt so kam es auch. Der Index bestätigte das Ausbruchsniveau bei 8.027 Punkten und hängt seit zwei Handelstagen unter einer deckelnden Trendlinie fest.

Am Projektionsziel bei 8.300 Punkten und auch am Prognosepfeil kann selbstverständlich festgehalten werden, doch sollte man Verschnaufpausen wie die aktuelle durchaus berücksichtigen. Selbst ein Schließen der am Montag gerissenen Kurslücke bei 8.161 Punkten erscheint möglich, ohne dass sich aus technischer Sicht das Bild stark verschlechtern würde.

Die Schlüsselunterstützung für die kommenden Tage liegt dagegen weiterhin bei 8.027 Punkten bzw. in Form des letzten markanten Zwischentiefs bei 8.019 Punkten. Darüber haben die Bullen weiterhin klar das Sagen.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.09.2019 - 05.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2014 - 05.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

