Das Luxemburger Gericht hat die beantragten Rechtsmittel gegen zwei Urteile nicht zugelassen. Damit ist der Fall abgeschlossen.

Im Streit um die Designrechte an seinem 911er ist der Sportwagenbauer Porsche vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg endgültig gescheitert. Das Gericht ließ die von Porsche beantragten Rechtsmittel gegen zwei Urteile aus dem Juni nicht zu. Damit ist der Fall erledigt, wie aus dem am 24. Oktober gefassten, aber erst jetzt öffentlich gewordenen Beschluss hervorgeht.

Das EU-Gericht als erste Instanz hatte damals entschieden, dass zwei sogenannte Geschmacksmuster, die das Design zweier Varianten des Fahrzeugs vor Nachahmung schützen, zu ...

