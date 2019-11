Gut 1000 Milliarden Dollar liegen derzeit auf zwar gut verzinsten, aber an der aktuellen Rally nicht teilhabenden US-Geldmarktfonds. Das ist im Mittel der vergangenen Jahre überdurchschnittlich viel. Es ist sogar der höchste Wert seit einem Jahrzehnt. Sollten sich die Anleger entscheiden, dieses Geld in Aktien umzuschichten,wäre das Kurspotenzial der laufenden Aufwärtsbewegung an der Wall Street noch lange nicht erschöpft. In den USA sind Investoren also noch nicht übermäßig stark in Aktien investiert. ...

