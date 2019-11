Ein mittelständischer, landwirtschaftlicher Betrieb hat sich für Notfälle ein gebrauchtes, mobiles Notstromaggregat mit 60?kVA gekauft. Dieses Aggregat wird für folgende zwei Einsatzfälle bereitgehalten:

1) Bei Stromausfall sollen die Stallungen mit Notstrom versorgt werden. Hierfür wird eine Notstromeinpeisung über eine CEE-Steckvorrichtung 63?A mit Umschalter (Netz/Aus/Notstrom) in die Hauptzuleitung integriert. Die Netz-Form von den Stallungen ist im TT-System ausgeführt. Es existieren diverse 30-mA-RCDs des Typ A und B.

2) Bei Reparaturarbeiten auf dem Feld, bei denen elektrische Werkzeuge benötigt werden, soll das Aggregat als Inselgerät für Kurzzeiteinsätze betrieben werden.

Da das Aggregat über einen direkten 63-A-CEE-Abgang ohne RCD verfügt, entstand beim Betreiber die Idee, diesen stilllzulegen und einen direkten festen Abgang herzustellen. An diesen Abgang soll dann ein fabrikfertiger Baustromverteiler fest angeschlossen werden, mit CEE-Steckvorrichtungen für 63A, 32A, 16A Drehstrom und 16A/230V sowie den entsprechenden Fehlerstrom-Schutzeinrichtnungen (RCDs) und Leitungsschungsschutzschaltern. Der Generatorsternpunkt des Aggregats ist werksseitig bereits mit dem Schutzleiteranschluss sowie gesamten Gehäuse bzw. Rahmen des Aggregats verbunden.

Die zuständigen Elektrofachkräfte fragen sich nun, ob ein Generatorsternpunkt mit einem Betriebserder von 2 Querschnitt vom Aggregat zur Haupterdungsschiene in den Stallungen zu verlegen. Bei Einsatzfall 2) sollen alle vorhandenen Steckvorrichtungen des Baustromverteilers auf dem Feld genutzt werden können. Als Erder sind ein bis zwei Kreuzstaberder geplant.

Thema Ersatzstromversogung

Die zuvor geschilderte Situation reiht sich ein in einen Themenkreis, der in letzter Zeit häufiger diskutiert wird. So gibt es hierzu z.?B. den »de«-Beitrag »Mobile Stromeinspeisung in der Landwirtschaft - Zusatzanfrage«, siehe exklusiv im Internet: www.elektro.net/praxisprobleme/mobile-stromeinspeisung-in-der-landwirtschaft-zusatzanfrage/. Obwohl dieser Beitrag schon etwas älter ist (Jahrgang 2010), wird aus der Sicht des Autors durch die dort gezeigten Bilder das ganze Problem gut verdeutlicht. Weitere wertvolle Informationen können auch dem VDN-Merkblatt »Energieerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz« entnommen werden.

Stomversorung für den Netzersatz in Stallungen

Kommen wir nun aber zu den konkreten Bedingungen, die eingangs beschrieben wurden. Falls ein belastbarer Sternpunktleiter vorhanden ist, dann gibt es einige normative Vorgaben

in der gültigen DIN VDE 0100-551:2017-02,

im Entwurf DIN VDE 0100-551:2018-12 und

im kürzlich erschienenen Beiblatt 1 zu DIN VDE 0100-551:2019-06.

Wie wir nachfolgend erkennen können, sind diese Vorgaben insgesamt leider etwas unübersichtlich.

Umgang mit Norm und Entwurf

Sowohl die gültige Norm als auch der Entwurf unterscheiden sich im Wesentlichen nur dadurch, dass der normative Anhang ZC als Abschnitt 551.9 übernommen wurde. Außerdem gilt, dass Entwürfe, wenn sie angewendet werden sollen, mit dem Auftraggeber vereinbart werden müssen. Darüber ...

