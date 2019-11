S&P500- Lange wird das Strohfeuer nicht mehr anhalten! Der amerikanische Index setzt in den vergangenen Wochen noch einmal einen drauf, steht aber letztlich vor einem Zwischenhoch. Wir sehen den Markt bekanntlich bis in den Bereich von 2925 Punkte abverkaufen, bevor die übergeordnete Aufwärtsbewegung sich in Richtung 3200 Punkte weiter fortsetzt. Solange der Markt sich nun unter 3087 Punkten hält, bleibt der imminente Abwärtsdruck erhalten, um den ersten Stein der anstehenden Abwärtsbewegung ins ...

