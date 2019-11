Der zähe Verkaufsprozess der Metro-Tochter Real schlägt auf das Geschäft der Handelskette durch. Neue Marktdaten zeigen: Als einziger großer Lebensmittelhändler in Deutschland verliert Real Umsatz.

Der Onlinemarktplatz real.de wirkt wie eine Art Fremdkörper im Reich der SB-Warenhauskette: Erfolgreich und erstaunlich wachstumsstark entwickelt sich die Digitalsparte des Unternehmens - damit ganz anders als das Kerngeschäft in den deutschlandweit gut 270 Märkten. Wurden über den Internetauftritt im vergangenen Jahr noch Waren im Gesamtvolumen von 380 Millionen Euro verkauft, waren es im gerade abgeschlossenen Geschäftsjahr schon 608 Millionen Euro.

In diesem Tempo soll es möglichst weiter gehen. Dafür hat Real nun eine Allianz mit weiteren Händlern geschlossen. International Marketplace Network heißt die Konstruktion, mit der man hofft, selbst Marktführer Amazon Paroli zu bieten. Partner sind neben real.de der französische Händler C-Discount, die rumänische Kette E-Mag und die italienische Plattform E-Price. Ziel sei es, den Zugang zu 230 Millionen potenziellen Kunden in Europa zu bündeln, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

In den klassischen Märkten ist die Stimmung derweil gedrückt: Der bereits vor über einem Jahr gestartete Verkaufsprozess zieht sich weiter hin und scheint zunehmend auf die Motivation der Beschäftigten durchzuschlagen - und damit auf das Geschäft.

So verbuchte Real von Jahresanfang bis September ein deutliches Umsatzminus beim Verkauf von Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs (FMCG) - als einzige der großen deutschen Handelsketten. Das zeigen vertrauliche Marktdaten des Nürnberger Marktforschers GfK, die der WirtschaftsWoche vorliegen.

Die Supermarktkette Rewe führt demnach das Wachstumsranking an und konnte seit Januar um 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zulegen. Edeka folgt mit Abstand auf dem zweiten Platz und 4 Prozent mehr Umsatz. Auch bei den Discountern ...

