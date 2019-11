Der Kampf der Apotheken gegen den Online-Versand scheint aussichtslos. Viele Kunden können auf die formelle Beratung vor Ort wunderbar verzichten. Neue Aufgaben könnten die Apotheken aber aufwerten.

Sagen Sie in Deutschland niemals: "Wir treffen uns vor der Apotheke." Denn so werden Sie Ihre Lieben niemals pünktlich wiedersehen. Der eine steht dann vor der "Löwenapotheke", die andere vor der "Marienapotheke", der Dritte vor der "Apotheke am Rathaus".

Es gibt einfach so unfassbar viele Apotheken. Man könnte auch sagen: mehr als nötig. Aus Kundensicht. Bleiben Sie in irgendeiner deutschen Innenstadt mal auf dem Gehweg stehen, stellen Sie sich auf Ihrer Straßenseite mit dem Rücken zur Häuserzeile und dann wenden Sie Ihren Kopf einmal nach links und danach nach rechts. Fast immer klappt es: Sie entdecken in diesem Panorama irgendwo eine Apotheke. Wirklich!

Und dann fahren Sie mal nach Dänemark. Dort stehen die Kunden in den wenigen Apotheken, die es dort gibt, mitunter in Warteschlangen bis raus auf die Straße. Das kennen wir in Deutschland so nur von Postfilialen in der Mittagszeit.

Bei diesem Apotheken-Überangebot in Städten schmerzt es natürlich ganz besonders, wenn einem als Unternehmer dann der Onlinehandel jung und frisch und frech dazwischen grätscht. Die alteingesessenen Apotheken plakatieren deshalb immer mal wieder halb Deutschland zu und warnen vor dem Untergang der schönen Welt, so wie wir sie kennen. Kernaussage: Wenn wir Medikamente im Internet bestellen (was aus Kundensicht für viele eine sehr vernünftige, komfortable Sache ist), müssen ganz viele Apotheken schließen und dann gibt es keine Beratung mehr. Und keinen Notdienst.

Ich schätze das als interessierter Verbraucher so ein: Apotheken sterben nicht dort, wo es so wenige gibt, dass die Versorgung vor Ort gefährdet wäre. Sondern dort, wo es so viele gibt, dass sie sich schon heute gegenseitig kannibalisieren. Es würde ja reichen, wenn man beim 180-Grad-Blick in der Innenstadt nur noch eine, und nicht zwei oder drei Apotheken sehen könnte. Wie gesagt: aus Kundensicht.

Bei einer Überversorgung mit Apotheken wird neue Konkurrenz (wie Onlineapotheken) aus Apothekersicht schnell zur Gefahr für die eigene Existenz. Gerade dann, wenn endlich bald mal digitale Rezepte Standard werden, die man dann ruckzuck online einreichen kann. Das Bundesgesundheitsministerium hat das ja jetzt im Sommer auf den Weg gebracht. Und das muss ja auch kommen. Schluss mit dem hinterwäldlerischen Zettelkram! Meine Güte! Unsere EU-Nachbarn lachen uns aus. Wirklich!Wenn das eRezept ...

