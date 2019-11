Das teuerste Medikament der Welt gibt es bald auch in Deutschland. Eine einzige Spritze von Zolgensma kostet zwei Millionen Dollar. Der Kinderarzt Andreas Hahn vom Uniklinikum Gießen sieht einige Risiken.

WirtschaftsWoche: Herr Professor Hahn, Zolgensma, kostet in den USA 2,1 Millionen Dollar. Bald gibt es das Präparat auch in Europa. Ist Zolgensma tatsächlich so viel Geld wert?Andreas Hahn: Es ist zunächst einmal toll, dass es Zolgensma und das Konkurrenzpräparat Spinraza von Biogen gibt. Diese Muskelerkrankung, die sogenannte spinale Muskelatrophie, kurz SMA, ist bereits vor hundert Jahren beschrieben worden, es gab aber bis vor kurzem kein Mittel dagegen. Diese Krankheit trifft vor allem Säuglinge, viele erlebten ihren zweiten Geburtstag nicht oder mussten künstlich beatmet werden. Dank Zolgensma und Spinraza haben die Kinder nun die Chance, zu überleben, können weiter selbstständig atmen und einige machen auch motorische Fortschritte. Ob ein Preis von zwei Millionen Dollar deswegen gerechtfertigt ist, kann ich nicht sagen. Es gibt auch einige Risiken.

Weil Zolgensma eine Gentherapie ist? Dabei wird ein verändertes Gen in den Körper eingeschleust.Das ist durchaus ein Risiko. Es überrascht mich ja, wie positiv Gentherapien in Deutschland aufgenommen werden. Wenn es um genetisch veränderte Nahrungsmittel geht, läuft die Diskussion deutlich kritischer. Das Problem ist, dass es noch relativ wenig Erfahrungen mit Gentherapien gibt. Wir wissen nicht, wie diese langfristig im Körper wirken. Und die Studienlage dazu ist dünn: Bislang haben weltweit nur etwa hundert Patienten Zolgensma erhalten. Die Frage ist, ob die Therapie im Körper ein Leben lang funktionieren kann. Da bin ich mir noch nicht sicher.

Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...