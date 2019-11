Am Mittwoch-Morgen zeigt sich der deutsche Aktienmarkt behauptet. Der DAX +0,09% dürfte sich nach seiner jüngsten Rallye zunächst kaum von der Stelle bewegen. Nachdem der Leitindex bereits am Vortag unterm Strich schon nicht groß vom Fleck kam, signalisierte die Taxe ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf 13.141 Punkte. Der deutsche Leitindex verbleibt damit auf seinem höchsten Niveau in diesem Jahr.Zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...