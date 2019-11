Hier geht's zur Bison-App: http://bit.ly/2NJgN9w Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Finpulse Summit am 5.11: Digitalisierung der Finanzmärkte und Regulierung http://bit.ly/34bLZoD Die Wiege der wirtschaftlichen Überlegenheit der Blockchain steht in Europa - genauer gesagt in Dänemark. An der Universität Kopenhagen ist der Sitz des Europäische Blockchain Center. Leiter ist Prof. Dr. Roman Beck. Er erkennt in Unternehmen und Fachkreisen eine gewisse "Blockchain Müdigkeit". Das ist gefährlich: Andere Regionen holen mächtig auf - und überholen. Vor allem China, wo Politik, Unternehmen und Menschen an einem "Blockchain" Strang ziehen.