Auch der SAP will mehr Geld an seine Aktionäre verteilen. Über Aktienrückkäufe und Sonderdividenden sollen bis Ende des kommenden Jahres 1,5 Milliarden Euro zusätzlich ausgeschüttet werden. Vom Grundsatz her zwar nicht neu - die Höhe aber ist eine positive Überraschung, die mit einem kleinen Kursplus belohnt wird. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...