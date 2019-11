Die Neuzulassungen gingen im Oktober um 6,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgegangen, teilte der britische Branchenverband SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) am Dienstag (5. November 2019) in London mit. Es war der achte Monat in Folge mit Verlusten, seit Jahresbeginn beträgt das Minus 2,9 %. "Der Rückgang spiegelt die andauernde Unsicherheit über den Diesel und Fahrverbote, gehemmtes Wirtschaftswachstum und Brexit-Unsicherheit wider", betonte der SMMT. Vor allem Privatleute ...

