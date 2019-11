Anleger warten auf neue Entwicklungen im Zollstreit zwischen den USA und China. Zusätzlich gilt die Aufmerksamkeit anstehenden Konjunkturdaten.

Der Dax verteidigt am Mittwochmorgen die Marke von 13.000 Punkten, das Jahreshoch von 13.171 Zählern bleibt damit in Sichtweite. Zum Handelsstart liegt der deutsche Leitindex praktisch unverändert bei 13.150 Punkten. Am Dienstag hatte das Börsenbarometer kaum verändert bei 13.149 Punkten geschlossen.

Anleger schauen vor allem auf die Entwicklungen im Zollstreit zwischen den USA und China. Sie hoffen auf weitere Entspannungssignale und Hinweise auf eine baldige Unterzeichnung des geplanten Teil-Handelsabkommens. Allerdings ist es noch unklar, wann oder wo US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping das Abkommen unterzeichnen werden.

"Ohne neue Impulse in Form positiver Nachrichten werden weitere Kursgewinne schwierig", sagte Stratege Thomas Altmann vom Handelshaus QC Partners.

Daneben stehen etliche Geschäftszahlen an: Im Sportartikel-Herstellers Adidas, dem Autobauer BMW und dem Zahlungsdienstleister Wirecard legten drei Dax-Konzerne ihre Quartalszahlen vor. Zusätzlich richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die anstehenden Konjunkturdaten. Im Tagesverlauf werden unter anderem die Stimmungsbarometer der deutschen Einkaufsmanager sowie die europäischen Einzelhandelsumsätze veröffentlicht.

Blick auf die Einzelwerte

Adidas: Der Sportartikelhersteller geht von einer deutlichen Umsatzbeschleunigung im vierten Quartal aus, die Aktie legte bis zu 1,3 Prozent zu. Adidas bestätigte bei der Vorlage der Zahlen für das dritte ...

