Der Stahlkonzern rechnet nun mit einem Gewinnrückgang im Geschäftsjahr. Neben der Krise der Autobranche belasten auch die Rohstoffpreise Voestalpine.

Höhere Rohstoffpreise und eine schwächere Nachfrage der Automobilindustrie setzen dem österreichischen Stahlkonzern Voestalpine stärker zu als gedacht. Der Vorstand kassierte am Mittwoch sein Jahresziel und rechnet nun für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr 2019/20 mit einem operativen Gewinn (Ebitda) von etwa 1,3 Milliarden Euro. Bisher hatte das Unternehmen mit Sitz in Linz einen gegenüber dem Vorjahr stabilen Gewinn in der Größenordnung von 1,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

"Aus heutiger Sicht wird auch das dritte Geschäftsquartal in Bezug auf das Ergebnis zumindest ähnlich schwierig wie das zweite Quartal", sagte Konzernchef Herbert Eibensteiner, der im Juli das Ruder vom langjährigen Boss Wolfgang Eder übernommen hatte. Er liegt mit seiner Einschätzung für das Gesamtjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...