Die aktuell längste Serie: Fresenius Medical Care mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 15.27%) - die längste Serie dieses Jahr: Telefonica 16 Tage (Performance: 14.38%). Tagesgewinner war am Dienstag Schaeffler mit 13,32% auf 9,00 (545% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 10,92%) vor Epigenomics mit 10,75% auf 1,03 (405% Vol.; 1W -18,25%) und Tele Columbus mit 8,57% auf 2,48 (200% Vol.; 1W 17,08%). Die Tagesverlierer: Noble Corp plc mit -5,30% auf 1,43 (56% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 2,88%), Hypoport mit -5,22% auf 263,50 (211% Vol.; 1W -6,39%), Transocean mit -3,85% auf 2,50 (0% Vol.; 1W -7,41%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (63932,03 Mio.), Rio Tinto (29972,66) und HSBC Holdings (22796,35) ....

