++ Gemischte Eröffnung in Europa ++ DE30 nahe Widerstandszone bei 13.160 Punkten ++ Adidas, BMW und Wirecard haben heute ihre Q3-Ergebnisse veröffentlicht ++Die wichtigsten europäischen Aktienindizes erlebten am Mittwoch eine gemischte Eröffnung, was die Performance ihrer asiatischen Pendants widerspiegelt. Aktien aus Osteuropa blieben in den ersten Handelsminuten der Sitzung zurück, während sich Aktien aus den Niederlanden und Spanien am besten entwickelten. DE30-CHARTQuelle: xStation 5 Der deutsche Leitindex steigt am Mittwoch weiter an, nachdem dieser am gestrigen Handelstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...