Während Deutschland noch die Einführung plant, ist die Lebensmittelampel in Großbritannien Alltag. Die bunten Logos wirken - allerdings anders als gedacht.

Auf den ersten Blick unterscheiden sich britische Supermärkte kaum von deutschen. Schaut man sich allerdings die Waren an, sticht sofort ein Unterschied ins Auge: Auf den meisten Lebensmittelverpackungen prangen bunte Nährwertampeln. Sie sollen Kunden auf den ersten Blick helfen, gesündere Lebensmittel von weniger gesunden zu unterscheiden.

In Deutschland haben sich Verbraucherschützer, Politiker und Industrievertreter jahrelang über eine entsprechende Kennzeichnung gestritten; in Großbritannien wurde sie bereits 2013 eingeführt. Seither versehen dort alle großen Supermarktketten und die meisten Hersteller ihre Produkte mit Nährwertampeln. Frankreich hat 2017 ein ähnliches System eingeführt, den sogenannten Nutriscore. Auch in Belgien und Spanien kennzeichnen Hersteller inzwischen Lebensmittel.

Und Deutschland? Vor Kurzem gab Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) ihren Widerstand gegen mehr Verbraucherinformation auf und sprach sich dafür aus, Nutriscores einzuführen (siehe Grafik unten). Das Modell soll sich am französischen Vorbild orientieren. Und es sieht so aus, als würde die Branche Klöckner folgen: Die Discounter Aldi und Lidl erklärten bereits, sie würden einen Teil ihrer Eigenmarken kennzeichnen. In Großbritannien sträubten sich Handel und Industrie lange gegen eine Kennzeichnung, wurden dann aber zu Treibern der Entwicklung.

Was bringen die Nährwertampeln überhaupt? Begünstigen sie eine gesündere, fettärmere Ernährung? Kann Deutschland von den Briten lernen? Zunächst einmal: Die britischen Ampeln unterscheiden sich von dem System, das in Deutschland eingeführt werden soll. Die Nutriscores in Deutschland sollen eine "Gesamtnote" für ein Lebensmittel abbilden; sie reicht fünfstufig von einem dunkelgrünen A (sehr gesund) bis zu einem dunkelroten E (sehr ungesund).

Auf britischen Verpackungen sind vier Farbfelder sichtbar, die dem Verbraucher anzeigen, wie viel Fett, gesättigte Fettsäuren, Zucker und Salz ein Lebensmittel enthält - wobei die Ampelfarben grün, gelb und rot signalisieren, was die Kontrolleure für gesund und ungesund erachten.

Wer mag, kann sich außerdem auf dem Label über den Nährwert des Lebensmittels informieren und sich mit Prozentwerten befassen: Sie stellen dar, wie viel von der für Erwachsene empfohlenen Tagesmenge der jeweiligen Inhaltsstoffe in einer Portion des Produkts enthalten ...

