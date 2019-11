H2 Mobility und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur haben im Rahmen der Stakeholder-Konferenz zur nationalen Wasserstoffstrategie ihre Absicht erklärt, die Wasserstoff-Infrastruktur weiter auszubauen.

Demnach soll das H2-Tankstellennetz bis Ende 2021 um bis zu 30 Stationen wachsen. Die neuen H2-Stationen sollen so dimensioniert sein, dass dort bis zu 150 Brennstoffzellen-Fahrzeuge an einem Tag an einer Station versorgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...