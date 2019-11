Insgesamt bleiben die Börsen im Risk on Modus, Geld ist genügend da und Zykliker werden gekauft, wenngleich heute ein wenig korrigiert wird. Insgesamt ist die Wiener Börse, gemessen am ATX TR, der die Dividenden miteinbezieht, nun noch ca. 7 Prozent von den Rekordwerten aus 2007 entfernt ... Heute ist zudem grosser Berichtstag an der Wiener Börse, mit voestalpine, Andritz und Verbund sind drei der grössten 6 Aktien im ATX Hauptdarsteller. Die Reaktionen auf die Zahlen sind eher negativ, voestalpine und Verbund verlieren jeweils um die 3 Prozent, Andritz hält sich. Trotzdem: Verbund kann heute eine Zahl in die Geschichtsbücher schreiben: 1259. Das ist jene Zahl an Tagen, die die Aktie aktuellt über dem MA200 liegt. Der MA 200 befindet sich ...

