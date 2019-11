Cloud-Dienste sorgen für signifikante Fortschritte in den Bereichen Rechenzentrum, Netzwerk und Telekommunikationsanlagen. Normales Internet der Dinge (IoT) und Industrial Internet of Things (IIoT) umfassen gemeinsam bereits mehr Geräte mit IP-Adressen (Internet Protocol), die mit der Cloud verbunden sind, als es Menschen auf dem Planeten gibt. Dieses Wachstum wirkt sich stark auf die Server, Speicher und Netzwerk-Switches aus, die eine ständig wachsende Menge an Daten und Videos verarbeiten müssen. Es treibt die Infrastrukturausrüstung an die Grenzen der Rechenleistung und Bandbreite.

Für Entwickler im Bereich Leistungselektronik besteht die größte Herausforderung darin, diese Anwendungen effizient zu betreiben, zu kühlen und gleichzeitig einen minimalen Stromverbrauch zu gewährleisten. Designer müssen auch die Leistungsbilanz der Platine mit der Thermik abgleichen, wenn sie moderne Prozessoren, ASICs und FPGAs verwenden.

Mehrphasenlösung zur Versorgung des IoT

Die Rechenleistung ist in Rechenzentren zentralisiert, in denen High-End-CPUs, digitale ASICs und Netzwerkprozessoren Server, Speicher und Netzwerkgeräte betreiben. Sie arbeiten im gesamten Netzwerk auch dezentral über Telekommunikationsanlagen verteilt sowie am Transaktionsort wie in Kassensystemen, Desktops oder Embedded-Computersystemen, die CPUs oder FPGAs nutzen.

Solche Geräte haben eines gemeinsam: Ihre Anforderungen an die digitale Verarbeitung weisen ein ähnliches Leistungsprofil auf. Mit schrumpfenden Prozessorgeometrien und erhöhter Transistoranzahl benötigen Prozessoren jetzt höhere Ausgangsströme, die im Bereich von 100 A bis 400 A oder mehr liegen können. Bild 1 veranschaulicht eine mehrphasige Lösung, die vier Phasen nutzt, um die CPU mit 150 A zu versorgen.

Während dieser Trend seit Jahren anhält, konnte sich die Branche durch die Integration von Betriebszuständen mit geringerem Energiebedarf an die digitalen Lasten anpassen. Dies ermöglicht es ihnen, bei niedrigeren Strömen im Leerlauf zu arbeiten und bei Bedarf die volle Leistung zu erreichen. Obwohl dies für die gesamte Systemleistung von Vorteil ist, stellt es eine weitere Herausforderung für den Entwickler dar, da das System den Volllaststrom von über 200 A bereitstellen und entsprechende Verlustleistung ableiten muss. Jedoch muss dabei die Stromversorgung auf einen großen Lastsprung von über 100 A in weniger als einer Mikrosekunde reagieren und die Ausgangsspannung in einem engen Regelfenster halten.

Die gängige Lösung bestand bisher darin, einen mehrphasigen DC/DC-Abwärtswandler zu verwenden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...