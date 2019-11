Die älteste Halbleitertechnologie sind die Bleisalz-Detektoren: Die darin verwendeten Halbleitermaterialien Bleisulfid (PbS) und Bleiselenid (PbSe) sind photoleitend. Bei Licht verringert sich ihr elektrischer Widerstand, sodass sich die Intensität der Beleuchtung anhand der Spannungsschwankungen messen lässt. Trotz zahlreicher neuerer Detektortechnologien sind sie weiterhin konkurrenzfähig. So liefern PbSe-Detektoren im mittleren Infrarotbereich auch ohne Kühlung sehr gute Ergebnisse. PbS-Detektoren hingegen gelten als kostengünstige Lösung für große aktive Flächen im nahen Infrarot.

PIN-Photodioden arbeiten ähnlich wie Solarzellen. Im spektroskopischen Gebrauch des IR unter 1 µm sind InGaAs-Photodioden die am häufigsten genutzte Variante. Der Wellenlängenbereich reicht bei extended Varianten bis 2600 nm.

Die dritte mögliche Lösung sind thermische Detektoren mit einer von Haus aus breitbandigen Empfindlichkeit. Hier startet eine Temperaturänderung aufgrund von Absorption den elektrischen Effekt. Wirtschaftlich bedeutend sind hierbei heutzutage vor allem Thermopiles und pyroelektrische Detektoren. Thermopiles dominieren Anwendungen mit moderaten Anforderungen an die Performance wie beispielsweise die Überwachung des CO2-Gehaltes in der Raumluft. Pyroelektrische Detektoren, in der Bauweise wie sie Laser Components fertigt, haben ihr Einsatzgebiet bei anspruchsvollen Applikationen. Professionelle Flammen- und Funkenerkennung ist etwa eine wichtige Anwendung. Aber auch ein Wärmefingerprint, der bei der Absorption von Infrarotstrahlung durch ein Medium entsteht, lässt sich damit detektieren. Als pyroelektrische Materialien verwendet Laser Components Lithiumtantalat (LiTaO3) und deuteriertes L-Alanin dotiertes Triglycinsulfat (DLaTGS). Theoretisch decken diese Detektoren das gesamte Spektrum ab, jedoch finden sie in Kombination mit den passenden Filtern hauptsächlich im mittleren und fernen IR Verwendung.

Die passende Spektroskopie-Methode finden

Nahezu alle Methoden der quantitativen optischen Gasanalyse folgen dem allgemein bekannten Prinzip der Absorptionspektroskopie: Gasmoleküle haben einen IR-Fingerprint und nach dem Lambert-Beer'schen Gesetz hängt die Dämpfung ...

