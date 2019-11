SRH AlsterResearch AG: Traumhaus AG - Halbjahr erfolgreich abgeschlossen, Umsatz: +22% [Update/Kaufen/Kursziel: EUR 22] DGAP-News: SRH AlsterResearch AG / Schlagwort(e): Research Update/Halbjahresergebnis SRH AlsterResearch AG: Traumhaus AG - Halbjahr erfolgreich abgeschlossen, Umsatz: +22% [Update/Kaufen/Kursziel: EUR 22] 06.11.2019 / 14:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- [Hamburg/Wiesbaden] Die SRH AlsterResearch AG hat in Zuge der Offenlegung der Halbjahresergebnisse ein Research-Update zur Aktie der Traumhaus AG mit Sitz im hessischen Wiesbaden veröffentlicht. Die Traumhaus AG setzte ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2019 wie avisiert fort. Der Konzernumsatz stieg um 21,8% auf EUR 32,0 Mio., die Gesamtleistung um 33,4% auf EUR 32,6 Mio. Das Unternehmen erhöhte zudem Anfang Oktober das Grundkapital durch Ausgabe 73.956 neuer Aktien zum Preis von EUR 15,25 auf EUR 4,429 Mio. Aus der Privatplatzierung bei institutionellen Investoren flossen der Gesellschaft brutto EUR 1,128 Mio. zu. Neben der erwünschten Steigerung der Eigenkapitalquote (2018: 15,2%; Zielwert: 25%) konnte bei Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre auch der Free float des Wertpapiers ausgeweitet werden. Damit soll die Attraktivität der Aktie am Kapitalmarkt weiter erhöht werden. Die Traumhaus AG will den Erlös vor allem in die regionale Expansion investieren. Im ersten Halbjahr wurden bereits bundesweit Grundstücke für knapp EUR 4,8 Mio. erworben. Bis Jahresende sollen weitere Flächen im Wert von EUR 30 Mio. angekauft werden. Analyst Karsten Rahlf hat in seiner Prognose die Werte je Aktie an die geänderte Aktienzahl angepasst. Er geht wie das Unternehmen davon aus, dass der größere Free float und die gestiegene Eigenkapitalquote die Attraktivität der Aktie weiter erhöhen werden. Sein Kursziel lautet unverändert EUR 22,00, das Anlageurteil "Kaufen". Vollständige Studie unter folgendem Link verfügbar (Bitte beachten Sie die Hinweise und den Disclaimer am Ende des Dokuments): https://www.alsterresearch.com/download/1295/ Über SRH AlsterResearch AG: AlsterResearch konzentriert sich auf Equity Research. Aktuell werden mehr als 70 verschiedene Aktien gecovert, der Großteil als Partner in einem Research Joint-Venture mit der Norddeutschen Landesbank. Das gemeinsame Portfolio umfasst mehr als 200 deutsche und internationale Werte. Zusätzlich verhilft AlsterResearch kleineren Unternehmen zu einer verbesserten Wahrnehmung am Kapitalmarkt und sucht für institutionelle Investoren kontinuierlich spannende und erfolgversprechende Investitionsmöglichkeiten, speziell aus dem Small- und Mid-Cap Bereich. Diese werden regelmäßig im Rahmen von Investorenkonferenzen in Deutschland sowie im europäischen Ausland präsentiert. --------------------------------------------------------------------------- 06.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 905981 06.11.2019 AXC0261 2019-11-06/14:39