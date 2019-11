Wer studiert, hat trotz längerer Ausbildungszeit Chancen auf ein hohes Gehalt. Dabei kommt es nicht nur auf Fach und Branche an, sondern auch auf das Bundesland. Eine Auswertung zeigt, wo Akademiker am meisten verdienen.

Junge Menschen studieren aus verschiedenen Gründen - mit Muße akademisches Fachwissen aneignen gehört dazu ebenso wie die Hoffnung auf einen lukrativen Job in der Zukunft. Aus der Erwartung eines späteren guten Gehalts rechtfertigt sich die Investition in eine längere Ausbildungszeit, während der Studenten in der Regel kein Einkommen haben, auf Bafög, Nebenjobs oder die Eltern angewiesen sind.

Ein wie hohes Jahresgehalt können junge Akademiker in ihren ersten Berufsjahren aber konkret erwarten? Und wie sind die weiteren Aussichten im Falle eines Aufstiegs? Die Karriereplattform gehalt.de hat knapp 50.000 Gehaltsdaten ausgewertet, die Berufstätige mit drei bis sechs Jahren Erfahrung in den vergangenen zwölf Monaten angegeben haben. Dabei zeigten sich Unterschiede je nach Studienrichtung und Branche sowie der Region.

Am besten verdienen akademische Berufseinsteiger in Baden-Württemberg, wenn sie dort in die Automobilindustrie einsteigen: Dann können sie schon in den ersten drei Jahren auf ein Jahresgehalt von fast 52.000 Euro kommen - und dies ist nur der Medianwert. Gute Verdienstmöglichkeiten haben auch Mathematiker, die in die Softwareentwicklung oder IT-Beratung gehen - sie können schon am Anfang mehr als 47.000 Euro verdienen und als Führungskraft nach drei bis sechs Jahren sogar mit dem Anderthalbfachen rechnen.

Unangefochtene Top-Branche in Sachen Einstiegsgehalt ist aber die Automobilindustrie, gefolgt von Maschinenbau, Software, Elektrotechnik und dem Banken- beziehungsweise Finanzdienstleistungswesen. Bei den vier letztgenannten liegen die Einstiegsgehälter im Schnitt ebenfalls knapp über 50.000 Euro.Deutlich weniger verdienen Absolventen von Gesellschafts- und Sozialwissenschaften. ...

