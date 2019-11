Elektrisch betriebene Nachtspeicheröfen galten in den 1950er- und 1960er-Jahren als topmodern - sie lösten gleich mehrere Probleme: Im Gegensatz zu den damals noch weit verbreiteten Kohleheizungen verursachten sie in den Wohnungen weder Staub- noch Geruchsbelästigungen, und sie konnten kostengünstig mit sogenanntem Nachtstrom betrieben werden. Bis dahin war die Nachfrage nach Strom in der Nacht gering, insbesondere Grundlastkraftwerke wurden nur teilweise benötigt, ihre Leistung ließ sich aber nicht flexibel genug an den nächtlichen Bedarf anpassen. Mit Nachtspeicheröfen und günstigem Nachtstrom wollten die Energieversorger verhindern, dass diese Kraftwerke heruntergefahren werden mussten.

Heute sind herkömmliche Nachtspeicheröfen nicht mehr zeitgemäß. Zum einen ist der bisherige Vorteil, Grundlastkraftwerke rund um die Uhr laufen lassen zu können, verblasst. Zum anderen erzielen moderne Infrarotheizungen deutlich höhere Wirkungsgrade. Die träge Anpassung der Nachtspeicheröfen an den aktuellen Wärmebedarf, ihre stark verzögerte Reaktion auf veränderte Außentemperaturen und in der Folge hohe Wärmeverluste durch überhitzte Räume verursachen hohe Energiekosten. Daneben befindet sich in einigen dieser Öfen gesundheitsschädliches Asbest. Alte Nachtspeicheröfen sollten deshalb dringend gegen moderne und effiziente Energiesysteme ausgetauscht werden.

Auf das Elektro-Fachhandwerk zugeschnittene Lösung

Als Ersatz für die strom- und kostenintensiven Nachtspeicheröfen haben sich moderne Infrarotheizungen erwiesen (Bild?1). Sie erzeugen auf Knopfdruck sofort behagliche Wärme, die nicht allein von der Raumluft, sondern auch von Decken, Wänden und Möbeln aufgenommen wird, die sie nach und nach wieder abgeben. So verbreitet sich die Wärme besonders angenehm im Raum. Eine bedarfsgerechte Regelung und Zeitprogramme sorgen für Komfort. Hochgedämmte Rückseiten für möglichst hohe Abstrahlung nach vorne gewährleisten hohe Effizienz und geringe Wärmeverluste.

Zudem bieten einige Elektrizitätsversorger besonders günstige Tarife für das Heizen mit Strom an, was die Heizkosten noch weiter reduziert. Ob solche Tarife vor Ort verfügbar sind, kann beim regionalen Energieversorgungsunternehmen erfragt werden.

Die rein elektrische Betriebsweise der Infrarotheizungen ist zudem genau auf die spezifischen Bedürfnisse des Elektro-Fachhandwerks zugeschnitten: Sie benötigen kein hydraulisches Rohrleitungssystem zur Wärmeverteilung und können die bereits vorhandenen Stromanschlüsse nutzen. Das reduziert die Investitionskosten des Bauherrn und vereinfacht die Arbeit vor Ort. Darüber hinaus sind Infrarotheizungen flexibel montierbar, stehen in unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung, beispielsweise als Wandspiegel (Bild?2), und benötigen ...

