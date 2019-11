Der ifo-Ökonom Niklas Potrafke erwartet von der Großen Koalition keine großen Politikentwürfe mehr. Der Grund: In der zweiten Hälfte von Legislaturperioden schalten Politiker meist auf Wiederwahl.

Niklas Potrafke lehrt an der LMU München und leitet das ifo Zentrum für öffentliche Finanzen und politische Ökonomie.

WirtschaftsWoche: Professor Potrafke, im heute vorgestellten Zwischenbericht der Bundesregierung zur Arbeit der Großen Koalition heißt es, man habe viel erreicht und umgesetzt, aber es bleibe auch noch viel zu tun. Rechnen Sie damit, dass die Koalition in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode politisch noch viel leisten wird?Niklas Potrafke: Wenn man sich die politisch-ökonomische Forschung zum Verhalten von Politikern anschaut, muss man das bezweifeln. Die Zielfunktion von Politikern besteht im Grunde genommen aus zwei Elementen: Ideologie (also parteipolitische Überzeugungen) und Wiederwahlmotiv. In der ersten Hälfte der Amtsperiode dominiert oft das ideologische Element. Die Politiker versuchen, soviel wie möglich von ihren Ideen und parteipolitischen Programmen umzusetzen. Sie wissen, dass auch ungeliebte Reformen beim Wähler bald in Vergessenheit ...

