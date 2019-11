PayPal Aktie | ISIN:US70450Y1038 | WKN:A14R7U Ende Juli ist dieses Wertpapier in eine Konsolidierung übergegangen. Im Rahmen des Rückgangs bis auf 95 USD ist auch die wichtige 200-Tage-Linie unterschritten worden. Nun, einige Tage später, ist der Aktienkurs von unten bis an den gleitenden Durchschnitt herangelaufen und scheint daran abzuprallen. Bis also dieser Widerstandsbereich um 105 bis 110 USD nicht überwunden ist, besteht natürlich erhöhte Gefahr, dass die Kurserholung weiter voran schreitet. ... (Andreas Opitz)

