Der frühere Hugo-Boss-Chef Claus-Dietrich Lahrs übernimmt die Führung der Modefirma S.Oliver. Das ist mutig: Er ist der fünfte Chef in fünf Jahren - und Firmengründer Bernd Freier alles andere als konfliktscheu.

Claus-Dietrich Lahrs (56) dürfte das lombardische Klima vermissen bei seinem neuen Job, vielleicht auch das italienische Lebensgefühl, das Flair und die Gewissheit, für Produkte verantwortlich zu sein, die in kaufkräftigen Kreisen Begehren auslösen und strapazierfähige Portmonees öffnen lassen.

Es ist ein großer Kontrast für den Manager: Im Juni verließ er den Chefposten beim Mailänder Luxus-Ledertaschen- und Modehersteller Bottega Veneta. Jetzt ist er Chef des Mainstream-Modeunternehmens S.Oliver im unterfränkischen 5.300-Seelen-Ort Rottendorf. Ein Rollkragenpullover von Bottega Veneta kostet schon mal 950 Euro, ein Strickpullover von S.Oliver ist für 29,99 Euro zu haben. Um daraus keinen herben Abstieg abzuleiten, braucht es schon ein hohes Maß an Freude für Herausforderungen. Denn S.Oliver-Gründer und -Eigentümer Bernd Freier (73) verschleißt Spitzenmanager in beängstigender Geschwindigkeit: Lahrs ist der fünfte Chef in fünf Jahren bei S.Oliver.

Dabei verfügt das Modeunternehmen auf den ersten Blick über eine durchaus reizvolle Größe in der Branche. Die aktuellsten Unternehmenszahlen betreffen das Geschäftsjahr 2017 - S.Oliver lässt sich mit der Veröffentlichung gerne etwas länger Zeit - und weisen einen Umsatzrückgang um 3,5 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro aus. Der Konzernbilanzgewinn lag bei 262 Millionen Euro. Damit ist S.Oliver sogar größer als Bottega Veneta, das 2017 rund 1,18 Milliarden Euro erwirtschaftete. Die Zahlen für das Jahr 2018 veröffentlichen die Franken in diesem Monat. Nach Informationen der WirtschaftsWoche hat sich der Umsatz auf über 1,4 Milliarden Euro erhöht. Zum Konzern gehören auch die Marken Liebeskind Berlin sowie Comma.

Hoch kompetitiver Markt

Doch S.Oliver plagen auch jene großen Probleme, mit denen die meisten Mittelklasse-Wettbewerber wie Tom Tailor und Esprit zu kämpfen haben: Das Online-Geschäft ist nur schwer profitabel zu betreiben, wird aber immer wichtiger, lange Mietverträge der eigenen Geschäfte belasten die Gewinne. Billigschneider wie Primark und die britische Boohoo-Gruppe sind aggressiver, moderner und vor allem schneller. Aldi und Lidl verkaufen Klamotten noch billiger. Und S.Oliver ist abhängig vom deutschen Markt: Rund 75 Prozent des Umsatzes erzielt das Unternehmen im Heimatland. "Der Markt ist hoch kompetitiv", sagt eine S.Oliver-Führungskraft. "Im mittleren Segment haben wir extremen Druck von oben und unten. Das muss angepackt werden."

In seinen vorherigen Positionen stand Claus-Dietrich Lahrs vor etwas anderen Aufgaben. Man könnte sagen: vor Luxus-Problemen. ...

