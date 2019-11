(CSU-Landesgruppenchef statt CDU-Landesgruppenchef im 2. Absatz)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen der Koalitionsfraktionen haben sich optimistisch gezeigt, den Streit um die Grundrente lösen zu können. "Ich bin da sehr zuversichtlich, weil wir arbeiten wollen", sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich am Mittwoch in Berlin anlässlich eines Treffens der geschäftsführenden Fraktionsvorstände von Union und SPD in Berlin.

"Hier haben wir sachliche Fragen, die müssen wir am Ende des Tages klären", sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU). CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte: "Wir arbeiten konstruktiv an diesem Thema." Er gehe davon aus, dass die Koalition zu den Endverhandlungen kommen könne. Ein Koalitionsausschuss will sich an diesem Sonntag nach monatelangem Streit um einen Kompromiss bemühen.

Brinkhaus sagte, Deutschland stehe auch bei der wirtschaftlichen Konjunktur vor Herausforderungen. Mit möglichen Schattenseiten solle umgegangen werden, so Mützenich.

Zur Halbzeitbilanz der Koalition sagte Brinkhaus, es sei viel erreicht worden. Auch Mützenich betonte: "Der Korb ist gut gefüllt." Brinkhaus machte deutlich, dass er die Koalition trotz vieler Diskussionen für handlungsfähig hält: "Egal ob's stürmt oder schneit, egal ob's raucht oder kracht - hier im Maschinenraum der Fraktionen wird weitergearbeitet."/bw/DP/edh

