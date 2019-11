Der Maschinenbauer aus Bietigheim-Bissingen hat mit deutlich geringerer Nachfrage an einem niedersächsischen Standort zu kämpfen.

Der Maschinenbauer Dürr streicht bei seiner Tochterfirma Homag rund 350 von 4100 Stellen in Deutschland und stellt deren Produktion im niedersächsischen Hemmoor ein. Nach außerordentlich starken Vorjahren sei die Nachfrage aus der Möbelindustrie in diesem und voraussichtlich auch im kommenden Jahr deutlich geringer, teilte Dürr am Mittwoch mit.

Die Homag Group stellt Maschinen und Anlagen ...

