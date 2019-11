Die saudische Regierung hat versucht Twitter-Mitarbeiter für die Spionage von Regierungskritikern zu rekrutieren. In zwei Fällen waren sie wohl erfolgreich.

Die saudische Regierung soll US-Staatsanwälten zufolge zwei Twitter-Mitarbeiter für Spionage angeheuert haben. Die Angestellten des Internetkonzerns hätten für das Königreich private Kontoinformationen von Regierungskritikern beschaffen sollen, hieß es in einer am Mittwoch bekanntgewordenen Beschwerde, die bei einem Bezirksgericht in San Francisco eingereicht wurde.

Demnach sollen sich saudische Regierungsvertreter in einer konzertierten Aktion bemüht haben, Mitarbeiter zu rekrutieren, um private Daten von Tausenden Twitter-Konten auszuspähen. Unter den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...