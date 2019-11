Die Quartalssaison geht weiter. Viele Firmen öffnen ihre Bücher, darunter Siemens, Lufthansa und Munich Re. Vorbörslich notiert der Dax leicht schwächer.

Zahlen, Zahlen, Zahlen: Mehrere deutsche Börsenschwergewichte legen am Donnerstag ihre Bilanzen offen - es wird ein Handelstag mit starken Impulsen. Schon am Mittwoch hatten Unternehmensnachrichten den deutschen Leitindex zu einem neuen Jahreshoch getrieben. Nach zwischenzeitlich 13.187 Punkten schloss der Dax in Frankfurt mit 13.180 Punkten 0,2 Prozent im Plus. Die gute Stimmung an den Märkten setzt sich fort.

Und der Donnerstag? Die Vorgaben aus Übersee fielen verhalten aus. Die anvisierte Unterzeichnung eines Handelsvertrags zwischen China und den USA könnte sich verzögern, eine Nachricht, die sowohl die New Yorker Börsen als auch die asiatischen Märkte belastete.

Vorbörslich bewegt sich der Dax im frühen Handel um die Marke von 13.170 Punkten und bleibt damit nur leicht unter seinem Schlusskurs von Mittwoch.

Im Fokus der Anleger werden die Jahreszahlen von Siemens stehen. Mit Munich Re, Lufthansa, Telekom und Heidelberg Cement ziehen vier weitere Dax-Konzerne mit Quartalsbilanzen nach. Hinzu kommen etliche Werte aus kleineren Auswahlindizes und dem europäischen Ausland. Von großem Interesse dürfte auch die Konjunkturprognose der EU-Kommission sein.

1 - Vorgabe aus den USA

Eine mögliche Verzögerung bei dem lange erwarteten ersten Handelsvertrag zwischen China und den USA hat die New Yorker Börsen am Mittwoch belastet. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss unverändert auf 27.492 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 8410 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 legte dagegen 0,1 Prozent auf 3076 Punkte zu.

Händler sprachen von einer überfälligen Pause nach den hohen Kursgewinnen der vergangenen Wochen. Zudem brachten weder Konjunkturnachrichten noch Quartalsberichte der Unternehmen wegweisende Impulse. Gleichwohl könnte die Rally demnächst weitergehen: Die Bank HSBC wies darauf hin, dass in der Vergangenheit nach hohen Gewinnen des Dow bis Ende Oktober auch die Monate November und Dezember weitere Kursgewinne bescherten.

2 - Handel in Asien

Investoren an den asiatischen Aktienmärkten reagierten ebenfalls verhalten auf die Nachricht, dass ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping auf Dezember verschoben werden könnte.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf des Vormittagshandels an der Tokioter Börse faktisch unverändert bei 23.295 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index lag ebenfalls stabil bei 1695 Punkten.

Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab leicht um 0,1 Prozent nach.

3 - Jahreszahlen von Siemens

Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender des Industriekonzerns, legt an diesem Donnerstag die Bilanz des Geschäftsjahres 2018/19 vor. Stichtag war der 30. September. Analysten erwarten, dass der Umsatz wie prognostiziert moderat auf gut 85 Milliarden Euro gestiegen ist. Allerdings bekommt der Münchener Dax-Konzern gerade in den kurzzyklischen Industriegeschäften die Konjunkturflaute zu spüren. Das Interesse der Investoren richtet sich insbesondere auf das Energiegeschäft, das im kommenden Jahr abgespalten und an die Börse gebracht werden soll.

4 - Zahlen der Munich Re

Der Münchener Rückversicherer präsentiert am Donnerstagmorgen seine Zahlen für das dritte Quartal. Das Wesentliche, nämlich den überraschend hohen Gewinn von 850 Millionen Euro im dritten Quartal, hat der Rückversicherer bereits Mitte Oktober verkündet. Damit ist ...

