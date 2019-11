Atrium Real Estate hat in den ersten neun Monate die Nettomieterlöse um 1,9 Prozent auf 106,7 Mio. Euro gesteigert. Das bereinigte EBITDA ging um 1,3 Prozent auf 116,8 Mio. Euro zurück. Das Unternehmens teilt mit, dass "anschließend an die Mitteilung vom 25. Oktober 2019 über die Beendigung des gerichtlich zu genehmigenden Scheme of Arrangement, das Board die Dividendenpolitik der Gesellschaft evaluiert und beabsichtigt, noch vor Jahresende diesbezüglich eine weitere Mitteilung zu veröffentlichen". Des weiteren wird informiert, dass für 2019 die Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem empfohlenen Erwerb durch Gazit Globe Ltd. in Höhe von 5 Mio. Euro bereinigt werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...