EZB sei Dank dürften wir bereits diese Woche am EUR Credit Markt das Rekord-Emissionsvolumen aus dem Jahr 2017 übertreffen. Diese Woche sahen wir bereits über EUR 25 Mrd. an Emissionen und die Emissionspipeline ist weiterhin gut gefüllt. Da seit Anfang des Monats die EZB wieder als Nettokäufer am Markt zurück ist, scheint auch eine potenzielle Emissionspause zum Jahresende fürs erste weit nach hinten verschoben zu sein. Gestern beobachteten wir 13 Emissionen, darunter jene von Ardagh Finance und Boston Scientific im Corporate Segment. Bayer bereitet derzeit eine großvolumige Hybrid Emission vor, welche noch diese Woche platziert werden soll. Gestern berichtete die österreichische Verbund ihre Ergebnisse für das 3. Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...