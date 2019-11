Wienerberger steigerte den Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2019 um 6 Prozent auf 2.656 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA stieg in der Berichtsperiode um 27 Prozent auf 457 Mio. Euro (nach 360 Mio. Euro). Das Nettoergebnis konnte um 64 Prozent auf nunmehr 206 Mio. Euro verbessert werden. CEO Heimo Scheuch: "Die Erhöhung des Anteils hochwertiger Produkte und smarter Systemlösungen hat wesentlich zu unserem Erfolg in den ersten neun Monaten beigetragen". Auch die planmäßige Integration der Akquisitionen habe positive Ergebnisbeiträge geliefert. Für das restliche Geschäftsjahr erwartet Wienerberger weiteres profitables Wachstum und bestätigt daher für das Gesamtjahr 2019 die Prognose für das bereinigte EBITDA 2019 von 570 bis 580 ...

