Der Konzernumsatz der Polytec Group reduzierte sich in den ersten drei Quartalen 2019 gegenüber der Vorjahresperiode um 1,8 Prozent auf 470,3 Mio. Euro (Q1-Q3 2018: 478,7 Mio.). Die Erstkonsolidierung der neu gegründeten Polytec Car Styling Weierbach GmbH, die den Automotive-Geschäftsbetrieb der insolventen Wayand AG fortführt, fand per 1. September 2019 statt. Im Konzernumsatz sind 7,2 Mio. Euro aus der neu gegründeten Gesellschaft enthalten, informiert die Gesellschaft. Die maßgeblichen Veränderungen in der Automobilbranche führten im Stammgeschäft der Polytec seit mehreren Quartalen zu Abrufkürzungen und Umsatzeinbußen im Marktbereich Personenkraftwagen. Im dritten Quartal 2019 sei jedoch bei Produkten für ...

