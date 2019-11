In Industrie-4.0-Anwendungen entsteht eine riesige Menge an komplexen Daten - Big Data. Die immer größer werdende Anzahl an Sensoren und allgemein verfügbarer Datenquellen führt dazu, dass die virtuelle Sicht auf die Maschinen, Anlagen oder Prozesse immer detaillierter wird. Dadurch steigt das Potenzial Mehrwerte in der gesamten Wertschöpfungskette zu generieren. Gleichzeitig kommt aber immer mehr die Frage auf, wie genau sich dieses Potenzial nutzen lässt. Schließlich steigt die Komplexität der Systeme und Architekturen zur Datenverarbeitung und zusätzlich nimmt auch die Zahl der Sensoren und Aktoren immer weiter zu. Erst durch relevante, hochwertige und nutzbringende Daten - Smart Data - wird deren wirtschaftliches Potenzial entfaltet.

KI-Implementierung frühzeitig und gezielt planen

Alle möglichen Daten zu erfassen und in der Cloud abzuspeichern in der Hoffnung, sie in Zukunft auszuwerten, zu analysieren und zu strukturieren, ist immer noch ein sehr verbreiteter, aber kein sehr zielführender Ansatz. Das Potenzial, aus den Daten Mehrwert zu generieren, bleibt somit ungenutzt und eine Lösung zu einem späteren Zeitpunkt zu finden wird komplexer. Vielmehr sollten Systemdesigner zu einem möglichst frühen Zeitpunkt konzeptionell überlegen, welche Informationen für die Anwendung relevant sind und an welcher Stelle des Datenflusses sie sich extrahieren lassen (Bild 1). Bildlich gesprochen bedeutet dies eine Veredelung der Daten, das System also macht für die gesamte Verarbeitungskette aus Big Data Smart Data. Bereits auf Anwendungsebene kann entschieden werden, welche KI-Algorithmen für die einzelnen Verarbeitungsschritte eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Dies hängt von verschiedenen Randbedingungen ab wie Datenlage, Art der Anwendung, Sensormodalitäten oder Hintergrundwissen zu den unterlagerten physikalischen Prozessen.

