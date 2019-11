So soll der neue Name auch für neue Ideen und innovative Prozesse stehen. Faller Packaging will sich in einem sich verändernden Umfeld als Partner für maßgeschneiderte Verpackungslösungen aus einer Hand positionieren. Ein großes Thema sei dabei etwa die Digitalisierung der gesamten Supply-Chain. Diese Vernetzung biete dabei auch Chancen: "Wir setzen die neuen Technologien gezielt ein, um unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...