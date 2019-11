Es keine zwei Wochen her, da kündigte Tesla-Chef Elon Musk ein größeres Update für die Modelle des US-Herstellers an: Ein Over-the-Air-Software-Update soll unter anderem die Ladegeschwindigkeit bei Teslas Elektroautos erhöhen, auch eine Zeitprogrammierung für das Aufladen soll möglich sein. Laut Medienberichten hat das Update bereits begonnen und soll in den nächsten Wochen abgeschlossen sein. Neben der Reichweite werde sich dann auch die Leistung der Autos um rund fünf Prozent erhöhen - notwendig ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...