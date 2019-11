Die Stuttgarter haben zuletzt fast 200.000 Fahrzeuge auf die Straße gebracht. Das stärkste Absatzplus verzeichnete der Mercedes-Hersteller in China.

Nach der Trendwende im September geht es bei Daimler mit dem Mercedes-Absatz weiter bergauf. Auch im Oktober konnte der Konzern mehr Autos seiner Kernmarke an die Kunden bringen als im Vorjahresmonat, wie er am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Der Zuwachs fällt aber nicht so deutlich aus wie im September.

Knapp 199.300 ausgelieferte Fahrzeuge ...

