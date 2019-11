Der Technologiekonzern Siemens hat im vierten Geschäftsquartal einen starken Schlussspurt hingelegt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis nahmen deutlich zu, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Dabei profitierte Siemens von guten Geschäften in seiner Digitalisierungssparte sowie der Medizintechnik-Tochter Healthineers.Für das neue Geschäftsjahr ...

