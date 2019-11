Die Krise in der lange boomenden Industrie macht eine Rezession der gesamten Wirtschaf wahrscheinlicher. Die maue Weltkonjunktur, Handelskonflikte sowie die Probleme der Autobranche machen den Unternehmen zu schaffen.

Die deutsche Industrie steckt in der Rezession fest und wird damit immer mehr zum Hemmschuh für die gesamte Wirtschaft. Ihre Produktion schrumpfte im dritten Quartal um 1,1 Prozent und damit bereits das fünfte Vierteljahr in Folge, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Das Bundeswirtschaftsministerium betonte: "Die Schwäche der Industriekonjunktur ist noch nicht überwunden. Die maue Weltkonjunktur, Handelskonflikte, das Brexit-Chaos sowie die Probleme der Autobranche machen den exportabhängigen Unternehmen derzeit schwer zu schaffen."

Die anhaltende Krise der lange boomenden Industrie macht eine Rezession der gesamten Wirtschaft wahrscheinlicher. ...

