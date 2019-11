AT&S hat im Halbjahr einen Umsatz in Höhe von 490,3 Mio. Euro (- 5,1 %) erwirtschaftet. Absatzsteigerungen bei IC-Substraten und im Bereich Medical & Healthcare standen rückläufige Werte in den Bereichen Mobile Devices und Industrial gegenüber. "Im Medical-Bereich gibt es eine robuste Nachfrage. Es macht viel Spaß dort positioniert zu sein", kommentiert CEO Andreas Gerstenmayer bei der Halbjahres-Pressekonferenz die Zuwächse im Segment. Der Bereich Automotive bewegte sich trotz der aktuellen Umbrüche auf Vorjahresniveau. "Für uns ist nicht wichtig, wieviele Fahrzeuge verkauft werden, sondern, dass mehr elektronische Komponenten enthalten sind", erklärt der Vorstand. Grundsätzlich seien die Wachstumstrends in allen vier ...

