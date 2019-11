Der Tag hat eigentlich zunächst nicht so gut ausgeschaut, dann kam aber rund um die Eröffnung doch ein Sprung nach oben, es ging wieder einmal um positiv aufgenommene News rund um den Handelsstreit. Damit ist die Korrektur von gestern schon wieder aufgeholt. In dieser Korrektur ist die Verbund-Serie über dem MA200 nach 1260 Tagen (Europarekord) per gestern gerissen. Wie gesagt: Der Wanderpokal für diese Leistung wird mindestens 1010 Tage beim Verbund bleiben.Verbund ( Akt. Indikation: 45,26 /45,30, -0,70%) Denn: Der 1. Verfolger S Immo hat gestern "erst" das 250-Tage-Jubiläum über dieser Marke geschafft. Auch da herzliche Gratulation. Übrigens: Unser wikifolio hat bei S Immo auch eine kleine Auszeichnung erfahren: Wir sind der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...